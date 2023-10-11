شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد من الاتحاد يفاجئ نجم الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدرس مسئوولي نادي اتحاد جدة، قرارًا جديدًا بشأن البرتغالي فيليبي جوتا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعد استبعاده من قائمة الأجانب الثمانية المشاركة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

الاتحاد يستقر على إعادة جوتا لقائمة العميد

وأفادت صحيفة “المدينة” السعودية بأن إدارة اتحاد جدة تدرس ملف عودة الجناح البرتغالي جوتا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للاستعانة به في مباريات دوري روشن، بدايةً من الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت صحيفة المدينة السعودية إلى أن جوتا لن يقتصر دوره مع الفريق على المشاركة في البطولة الآسيوية.

جوتا يعود للتدريبات بعد تعافيه من الإصابة

وكان البرتغالي جوتا قد عاد من جديد لتدريبات الاتحاد، بعد انتهاء رحلة علاجية قضاها في بلاده.

وانضم فيليبي جوتا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة قادمًا من سيلتك الاسكتلندي لمدة 3 مواسم، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولكنه لم ينل ثقة الجهاز الفني والجماهير خلال دقائق اللعب التي خاضها سواء بالبطولة العربية أو دوري روشن قبل أن يتم استبعاده من قائمة الأجانب.

وتعاقد نادي اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية مع 4 لاعبين أجانب، هم؛ البرازيلي فابينيو تفاريس والثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي والإيطالي لويس فيليبي.