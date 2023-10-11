شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الدوري السعودي يُفجر مُفاجأة بشأن انضمام محمد صلاح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام مايكل إيمينالو المدير الرياضي للدوري السعودي، بتفجير مُفاجأة للجماهير بشأن انضمام محمد صلاح، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان صلاح قريب من الانتقال لدوري روشن السعودي، في الميركاتو الصيفي الماضي، عبر بوابة اتحاد جدة السعودي، ولكن في النهاية فضل الفرعون المصري الاستمرار داخل ليفربول.

ونشر الصحفي "فابريزيو رومانو"، تصريحات لـ إيمينالو: محمد صلاح مرحب به في أي وقت لكن لا أحد يتعرض لضغوط أو مجبر على المجيء إلى هنا.

وتابع: محمد صلاح هو الشخص المفضل لدي، إذا أراد هو أو غيره من الناس القدوم إلى السعودية، وكانت هناك فرصة للعمل مع الأندية بطريقة احترافية، سنكون سعداء للغاية بوجوده معنا.