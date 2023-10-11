انت الان تتابع "يلين": وضع "إسرائيل" يثير مخاطر إضافية على الاقتصاد الأمريكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 أكتوبر 2023, 11:26 صباحاً

أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم (الأربعاء) أن الوضع في "إسرائيل" يثير مخاطر إضافية على الاقتصاد الأمريكي. وقالت جانيت يلين، خلال مؤتمر صحافي: "نتوقع تباطؤاً للاقتصاد الأمريكي لا يصل إلى حد الركود، على الرغم من أن الهجمات على "إسرائيل" أثارت مخاطر إضافية". وأضافت: "بالطبع الوضع في "إسرائيل" يثير مخاوف إضافية، أنا لا أقول إن تباطؤ النمو أمر مؤكد تماماً، لكنني ما زلت أعتقد أنه المسار الأكثر ترجيحاً".

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