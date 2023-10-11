انت الان تتابع "الصناعة": تقليص مدة الحصول على "الإعفاءات الجمركية" إلى 48 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 أكتوبر 2023, 11:51 صباحاً

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن تطوير خدمة "الإعفاءات الجمركية" المقدمة للمنشآت الصناعية من خلال الحصول عليها خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتسريع الإجراءات وتبسيطها على المستثمرين الصناعيين، وتعزيز جاذبية الاستثمار الصناعي في المملكة. وأوضحت الوزارة أن خدمة الإعفاء الجمركي التي يتم تقديمها عبر "منصة صناعي"، تشمل جميع البنود الجمركية غير المحجوبة من الإعفاء، وتُمكن المستثمر الصناعي من الحصول على الإعفاء للمواد الخام والآلات وقطع الغيار للمنشأة الصناعية كأحد مزايا الترخيص الصناعي. وأضافت الوزارة أن الخدمة تشمل جميع المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي ساري المفعول، وأن تكون المواد المطلوب عليها الإعفاء الجمركي مدخلةً ضمن بيانات الترخيص الصناعي، حيث ستسهم الخدمة في تقليل الوقت المستغرق للحصول على قرارات الإعفاء الجمركي من 10 أيام إلى 48 ساعة فقط، كما يمكن تقديم طلب الحصول على خدمة الإعفاء الجمركي من خلال منصة صناعي عبر الرابط .

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