انت الان تتابع "النمر": البيض بريء من ارتفاع الكوليسترول.. والحمية عنه لا تفرق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - ‬نفى استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، وجود علاقة بين تناول البيض وارتفاع الكوليسترول بالدم.

وأوضح "النمر" أن البَيْض بريء من ارتفاع الكوليسترول، لافتًا إلى أن البيضة الواحدة تحتوي على كوليسترول لا يتعدى 186 ملغ، وما يحتاجه الإنسان من الكوليسترول يومياً في حدود 300 ملغ، لذلك الحمية عن البيض لن تفرق كثيراً في مستوى الكوليسترول الضار، إلا فيمن لديه ارتفاع بسيط به.

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