شكرا لقرائتكم خبر عن بإشراف "ناسا".. تفاصيل أكبر هاكثون لتحدي تطبيقات الفضاء في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت 8 جهات سعودية في إنجاح أكبر هاكثون لتحدي تطبيقات الفضاء بإشراف وكالة ناسا الأمريكية، بعدما اختتم فعالياته بوادي التقنية في جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة أمس، وجرى الإعلان عن المشاريع الثلاثة الفائزة من بين 17 تنافست على مدار 3 أيام لتقديم أفضل الابتكارات العلمية والهندسية في مجال الفضاء.

وأعلنت لجنة التحكيم فوز مشاريع "جوبياكس، استروفيجينريز، كسوف الشمس" بالمراكز الثلاث الأولى، في 7 مسارات تضمنت استكشاف الفضاء، والكواكب والأقمار، والعلوم المفتوحة، والشمس، والمناخ، والأرض، والفيزياء الفلكيَة؛ بمشاركة أكثر من 497 متسابق على مستوى جدة تنافسوا على بناء حلول مبتكرة للتَّحدِّيات التي تواجهها البشريَّة على الأرض وفي الفضاء، مستخدمين بيانات ناسا المفتوحة لمدة 48 ساعة.

تحدي تطبيقات الفضاء

تولت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية تنظيم الهاكثون الأكبر، بالتعاون مع وادي العباقرة، وتام ووادي التقنية بجامعة الأعمال والتكنولوجيا وجامعة أم القرى ومعامل الابتكار بالمدينة وجامعة تبوك وجامعة المستقبل، وإشراف وكالة ناسا للفضاء، وفي ظل منافسة قوية من قبل الطلاب والطالبات، اتسمت بالابتكار والشغف، وأشارت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، إلى أن التحدي يشكل علامة بارزة في رحلة المملكة نحو استكشاف الفضاء والتقدم التكنولوجي.

ولفتت المدير العام لوادي التقنية في جامعة الأعمال والتكنولوجيا، المحتضنة الهاكثون، د. بسمة الزين، إلى أن من أبرز جوانب الحدث التعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، إذ أتاحت الشراكة بين جامعة الأعمال والتكنولوجيا وناسا للمشاركين العمل على التحديات الفضائية الفعلية، مسترشدين بخبرة علماء ومهندسي وكالة الفضاء العالمية، وقالت: "كان حلمًا أصبح حقيقة بالنسبة لعشاق الفضاء وفرصة للتعلم من الأفضل في المجال".

وأشارت إلى تشكيل فريق عمل وصياغة الحلول، من الروبوتات والذكاء الاصطناعي إلى مبادرات الاستدامة وتكنولوجيا الفضاء، إذ أظهر الحدث تنوع المشاركين وإبداعهم، وكان شهادة على قوة التعاون والإمكانات الرائعة للعقل البشري، مؤكدة أن الهاكثون لم يقتصر فقط على حل التحديات المباشرة؛ بل كان يتعلق بإلهام الجيل القادم من العلماء والمهندسين والمبتكرين، إذ تطوع طلاب من فرع الطلاب بجامعة الأعمال لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات وفرق شؤون الطلاب بوقتهم، واكتسبوا خبرة قيمة ونظرة ثاقبة في عالم تكنولوجيا الفضاء.

لجنة التحكيم

تكونت لجنة التحكيم من نخبة بارزة من الخبراء والمختصين؛ د. مهند دحلان، البروفيسور ماتيو بارساني، د. وسيم أحمد، د. بسمة الزين، م. علاء العلوي، وجرى تقييم المشاريع واختيار الفائزين، وكانت جلسات الهاكثون مليئة بالإثارة والترقب، حيث تم الكشف عن أهم المشاريع، والتي يمثل كل منها خطوة إلى الأمام في رحلة استكشاف الفضاء.

وشددت "الزين"، على أن تحدي ناسا لتطبيقات الفضاء في جدة لم يكن مجرد حدث؛ وقالت: "كانت رحلة كونية للاكتشاف والابتكار والتعاون، لقد أظهر قدرة المملكة على أن تصبح لاعباً بارزاً في ساحة الفضاء العالمية مع التأكيد على أهمية استكشاف الفضاء المستدام، وجسدت جهود المشاركين روح رؤية 2030، التي تتصور اقتصادًا متنوعًا وقائمًا على المعرفة".