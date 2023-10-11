شكرا لقرائتكم خبر عن "الشورى" يؤكد ضرورة دعم الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ترأس معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي، جلسة مجلس الشورى العادية السادسة للسنة الرابعة من الدورة الثامنة

وأصدر قرارًا بشأن التقرير السنوي لمؤسسة حديقة الملك سلمان للعام المالي 1443/1444هـ، بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات. وجاء فيه:

على مؤسسة حديقة الملك سلمان الالتزام بالهوية والمحافظة على التراث الطبيعي، من خلال التركيز على النباتات المحلية في تشجير الحديقة.

على المؤسسة استخدام التقنيات الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في المنشآت وفي أعمال التشغيل والصيانة، ومنها معالجة المياه. لضمان تأمين المياه اللازمة للحديقة.

كما أصدر معاليه قرارًا بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، للعام المالي 1443/1444هـ، بعد الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية. وجاء فيه:

على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، التنسيق مع البنك المركزي السعودي، للحصول على ربط حساب القاصرين بنظام الهيئة الخاص، بالإشراف على التصرفات المالية.

وطالب بدعم الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بتزويدها بصكوك الوصايا وبيانات الأوصياء.