شكرا لقرائتكم خبر عن ظهر بمحتوى مرئي.. ضبط مقيم لتحرشه بفتاة في محل تجاري بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت شرطة محافظة جدة على مقيم من الجنسية اليمنية ظهر في محتوى مرئي يتحرش بفتاة في محل تجاري، مخالفا بذلك نظام مكافحة جريمة التحرش.

وجرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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عقوبة التحرش

كانت النيابة العامة شددت على الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والأهلي، على أنه يجب وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل.

وأوضحت النيابة أن عقوبة جريمة التحرش، إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، السجن مدة تصل إلى 5 سنوات وبغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.