شكرا لقرائتكم خبر عن الموارد البشرية: "قرة" يقدم خدماته لأكثر من 25 ألف مستفيدة سعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية استفادة أكثر من 25 ألف مستفيدة سعودية من منتج دعم ضيافة الأطفال (قرة)، منذ إطلاق البرنامج في شهر نوفمبر 2017 وحتى شهر سبتمبر الماضي.

وصل عدد المراكز المعتمدة ضمن المنتج لتقديم خدمات ضيافة الأطفال إلى قرابة 1200 مركز ضيافة، منتشرة في كل مناطق المملكة. بينما بلغ عدد الأطفال المستفيدين من المنتج 26750 طفل.

تمكين المرأة السعودية في سوق العمل

ويهدف منتج "قرة" إلى تمكين المرأة السعودية من العمل ورفع مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي، واستمرارها في سوق العمل وهي مطمئنة على الرعاية المقدمة لأطفالها في أحد المراكز المعتمدة عبر منصة "قرة". حيث يسهم في تغطية تصل إلى 50% من تكلفة ضيافة الأطفال من حديثي الولادة إلى عمر 6 سنوات، وبما لا يزيد عن 1600 ريال لكل طفل، وبدون حد أعلى لعدد الأطفال.

أهم تحسينات "قرة"

وشهد المنتج مؤخرًا؛ عدة تحسينات تلبيةً لحاجة المستفيدات ولتطورات سوق العمل، وشملت:

تطوير رحلة التسجيل الإلكتروني في المنتج وآلية الدعم.

تسهيل عملية الدفع الإلكتروني من خلال الموقع.

يمكن للمرأة العاملة المسجلة في التأمينات الاجتماعية المستوفية للشروط التسجيل في منتج "قرة" من خلال موقع الصندوق.