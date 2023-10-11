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السعودية | بوابة الدرعية تدشن كتابي “جماليات مخطوطات الدرعية” و “الدرعية في الخرائط التاريخية” ضمن معرض الرياض الدولي للكتاب

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - تعلن بوابة الدرعية عن تدشين كتابي “جماليات مخطوطات الدرعية” و “الدرعية في الخرائط التاريخية” ضمن معرض الرياض الدولي للكتاب.

ويحتوي كتاب جماليات مخطوطات الدرعية على لمحة تاريخية عما وصلت إليه الدرعية من نهضة وازدهار ورخاء، وكيف أسهمت في تحقيق نقلة حضارية وثقافية للجزيرة العربية.

أما كتاب الدرعية في الخرائط التاريخية فهو كتاب يوثق بالخرائط القديمة والتاريخية عاصمة الدولة الأولى في عيون رسامي العالم في القرون الثامن عشر والتاسع عشر والعشرون الميلادية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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