السعودية | بوابة الدرعية تدشن كتابي “جماليات مخطوطات الدرعية” و “الدرعية في الخرائط التاريخية” ضمن معرض الرياض الدولي للكتاب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - تعلن بوابة الدرعية عن تدشين كتابي “جماليات مخطوطات الدرعية” و “الدرعية في الخرائط التاريخية” ضمن معرض الرياض الدولي للكتاب.

ويحتوي كتاب جماليات مخطوطات الدرعية على لمحة تاريخية عما وصلت إليه الدرعية من نهضة وازدهار ورخاء، وكيف أسهمت في تحقيق نقلة حضارية وثقافية للجزيرة العربية.

أما كتاب الدرعية في الخرائط التاريخية فهو كتاب يوثق بالخرائط القديمة والتاريخية عاصمة الدولة السعودية الأولى في عيون رسامي العالم في القرون الثامن عشر والتاسع عشر والعشرون الميلادية.