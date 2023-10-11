شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان الإسرائيلي.. استشهاد 9 من موظفي الأمم المتحدة في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، عن استشهاد 9 من العاملين في منظمات الأمم المتحدة، خلال القصف الإسرائيلي العنيف والمستمر منذ السبت الماضي على قطاع غزة.

وفي السياق، تواصل طائرات ومدفعية وبحرية الاحتلال قصف منازل وأبراج سكنية في القطاع، ما أدى لسقوط المزيد من الشهداء والجرحى، الذين تجاوز عددهم خلال أقل من 24 ساعة، وفق المصادر الطبية الفلسطينية 150 شهيداً، بينهم أطفال ونساء.