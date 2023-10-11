اخبار السعوديه

العدوان الإسرائيلي.. استشهاد 9 من موظفي الأمم المتحدة في غزة

0 نشر
واس - غزة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان الإسرائيلي.. استشهاد 9 من موظفي الأمم المتحدة في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، عن استشهاد 9 من العاملين في منظمات الأمم المتحدة، خلال القصف الإسرائيلي العنيف والمستمر منذ السبت الماضي على قطاع غزة.

وفي السياق، تواصل طائرات ومدفعية وبحرية الاحتلال قصف منازل وأبراج سكنية في القطاع، ما أدى لسقوط المزيد من الشهداء والجرحى، الذين تجاوز عددهم خلال أقل من 24 ساعة، وفق المصادر الطبية الفلسطينية 150 شهيداً، بينهم أطفال ونساء.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا