شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعليق الدراسة.. "صحة القصيم" تكشف لـ"اليوم" تفاصيل عدوى مدرسة المذنب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم، أن العدوى الفيروسية التي انتشرت بين طلاب ومعلمي إحدى مدارس المذنب لا تشكل مصدر قلق، مؤكدة أن الحالات المسجلة رشح وعدوى موسمية تنتشر بين الطلاب والمعلمين في هذا الوقت من العام.

وبينت صحة القصيم لـ"اليوم"، أن تعليق الدراسة الحضورية جاء بمبادرة من إدارة المدرسة نفسها، ويعد قرارًا تقديريًا احترازيًا للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.

تفاصيل الواقعة

كان مدير تعليم المذنب، أصدر قرارًا بتعليق الدراسة في عدد من مدارس المحافظة لمدة 3 أيام اعتبارًا من يوم أمس، بسبب انتشار العدوى الفيروسية بين الطلاب والمعلمين.

وأشار إلى القرار بناءً على توصية من مدير مركز الرعاية الصحية الأولية بالخرماء الشمالية، بناءً على انتشار العدوى الفيروسية بين طلاب ومعلمي إحدى المدارس الابتدائية والمتوسطة بالمنطقة، وأيضًا بناءً على توصية لجنة التعليم عن بُعد، حرصًا على المصلحة العامة وصحة الجميع.

وأكدت المديرية أنها ستتابع الوضع الصحي في المدارس بالتنسيق مع قسم الشؤون الصحية المدرسية، ومن المتوقع أن يعود الطلاب إلى الدراسة الحضورية ابتداءً من يوم الأحد المقبل.