شكرا لقرائتكم خبر عن أمين مجلس التعاون يبحث مع المفوض الأوروبي تقديم مساعدات للفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أهمية استمرار تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين خاصة في ظل التداعيات الأخيرة في غزة.

جاء ذلك خلال لقاء في العاصمة العمانية مسقط اليوم، مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش، على هامش الدورة الـ27 للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.

المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

قال "البديوي"، إن الجانبين أكدا على أن استمرار الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية من شأنه أن يؤدى إلي أوضاع إنسانية أكثر مأساوية، وأنه يجب وقف التصعيد فوراً.

وبين أنه جرى مناقشة سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين الجانبين الخليجي والأوروبي بما يخدم المصالح المشتركة في الجوانب ذات الصلة المتعلقة بالمساعدات وإدارة الأزمات، من خلال خطة العمل المشتركة المقرة بين الجانبين للفترة من 2022 - 2027.