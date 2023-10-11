شكرا لقرائتكم خبر عن 200 ألف.. تعرف على أسعار تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره فريق سيمبا التنزاني، في لقاء ذهاب دور ربع نهائي بطولة الدوري الأفريقي، المقرر إقامته مساء الجمعة الموافق 20 أكتوبر الجاري في دار السلام، على أن تقام مباراة العودة في استاد القاهرة يوم 24 من الشهر نفسه.

أسعار تذاكر مباراة سيمبا والأهلي

وأعلن نادي سيمبا التنزاني أسعار تذاكر مباراة الأهلي وجاءت أسعار التذاكر وفقًا لما أعلنه نادي سيمبا، كالتالي:-

- الدرجة الثالثة (الفئة الأولى).. 7 آلاف شلن تنزاني - 86 جنيها مصريا، الدرجة الثالثة (الفئة الثانية).. 10 آلاف شلن تنزاني - 123 جنيها مصريا، الدرجة الثانية.. 30 ألف شلن تنزاني - 370 جنيها مصريا، الدرجة الأولى.. 200 ألف شلن تنزاني - 2500 جنيه مصري.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي، نجح في الفوز على الإسماعيلي يوم الأحد الماضي بنتيجة 3-1، في اخر مباريات الأحمر بالدوري والتي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز، قبل بداية مشوار الفريق في الدوري الافريقي.