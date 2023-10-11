انت الان تتابع غينيا الاستوائية تؤكد دعمها لاستضافة المملكة معرض إكسبو 2030 وكأس العالم 2034 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 أكتوبر 2023, 1:59 مساءً

استقبل الرئيس تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، اليوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، والوفد المرافق له. ونقل الجبير، خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياتهما لحكومة وشعب غينيا الاستوائية بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية. وشهد الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه تعزيزها ونقلها نحو آفاق أرحب بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين بالمزيد من التقدم والازدهار. وعبرّ "مباسوغو" خلال اللقاء، عن ترحيبه وتطلعه للمشاركة في القمة السعودية- الإفريقية الأولى التي تستضيفها المملكة خلال العام الجار. وقدم الجبير شكر وتقدير المملكة لدعم جمهورية غينيا الاستوائية في استضافتها لمعرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض وكأس العالم عام 2034. كما التقى الجبير خلال الزيارة وزير خارجية غينيا الاستوائية سيميون أويونو إيسونو أنج، وبحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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