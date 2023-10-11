انت الان تتابع أمريكا تتوقّع ارتفاع حصيلة ضحاياها في الهجوم على إسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 أكتوبر 2023, 2:05 مساءً

ذكر المتحدثُ باسم وزارة الخارجية الأمريكية "ماثيو ميلر"، اليوم "الأربعاء"؛ أن الولايات المتحدة تتوقّع ارتفاع عدد من سقطوا من الأمريكيين في الهجوم الذي شنّته فصائل فلسطينية على بلدات ومدن إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة. وقال "ميلر" في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "أتوقّع للأسف أن تزيد اليوم قائمة الأمريكيين الذين تأكّد سقوطهم. نواصل العمل لمعرفة مصير المفقودين". وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت سقوط "14" أمريكيًّا حتى الآن منذ اندلاع الصراع بين فصائل فلسطينية وإسرائيل، السبت الماضي.

كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تتوقّع ارتفاع حصيلة ضحاياها في الهجوم على إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.