انت الان تتابع خلال "أسبوع المناخ".. خبراء دوليّون يقدّمون خبراتهم عبر أكثر من ٢٦٠ ورشة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 أكتوبر 2023, 2:31 مساءً

استقطب "أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023م"، الذي تستضيفه المملكة خلال الفترة من "٨ - ١٢" أكتوبر؛ خبراءَ دوليّين وشبابًا وشابّات مهتمين في مجالات البيئة والتغير المناخي، مقدمين خبراتهم في أكثر من ٢٦٠ ورشة عمل ولقاءات حوارية جانبية. وناقشوا في مساحات تسمت بمدن ومحافظات المملكة العربية السعودية "الدرعية، والظهران، وجدة، ونيوم، وينبع، والعلا"، تأثيرات المناخ على الأمن الغذائي والمائي والطاقة المتجددة والتنمیة الريفیة في نماذج عمل متكاملة وحلول طبيعية لإدارة المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن أبرز المحاور التي تناولها الخبراء والمهتمون: الفرص والتحديات في مشاركة الشباب في مجالات التوعية بالتغيرات المناخية وجودة الحياة والحدّ من هدر الطعام، وكذلك بحث الأساليب والرؤى للاقتصاد الدائري للكربون والحياد الصفري. واستعرضوا خلال مناقشاتهم موضوعات ثرية في مجال البيئة والتقنية؛ ومنها مكافحة التصحر، والابتكارات التقنية المساندة ومعالجة شحّ المياه، على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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