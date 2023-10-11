شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الشؤون الإسلامية يستقبل رئيس مركز الإمام محمد ديكو للسلام والتعليم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية المكلف الدكتور عواد بن سبتي العنزي، اليوم، بمقر فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، رئيس مركز الإمام محمد ديكو للسلام والتعليم الإسلامي في جمهورية مالي الشيخ محمود ديكو، بحضور المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري.

وفي بداية اللقاء رحب "العنزي" برئيس مركز الإمام محمد ديكو للسلام والتعليم الإسلامي في مالي، موضحا أن المملكة ممثلة بحكومتها الرشيدة تسعى جاهدة لخدمة الإسلام والمسلمين ونشر المنهج الوسطي المعتدل ومحاربة التطرف والجماعات التي تنشر العداوة والكراهية.

مؤكداً أن الوزارة بقيادة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ تحرص على مثل هذه اللقاءات التي تعزز التعاون وتخدم الإسلام والمسلمين وتسهم في بحث سبل نشر المنهج الصحيح.

من جانبه أشاد رئيس مركز الإمام محمد ديكو للسلام والتعليم الإسلامي في مالي الشيخ محمود ديكو بجهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في خدمة الإسلام والمسلمين، وعلى الدعم والتشجيع الكبير الذي تقدمه لهم في مسيرتهم الدعوية ومحاربة التطرف والجماعات المتطرفة التي تستغل الشباب في ظل الظروف الراهنة.

كما تم - خلال اللقاء - مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما مايتصل بالعمل الإسلامي وخدمة المسلمين.

