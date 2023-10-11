شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعدات متنوعة جديدة في 4 دول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مجموعة من المساعدات المتنوعة لعدد من الدول، ضمن جهوده في دعم البلدان والشعوب المتضررة حول العالم.

وقدم المركز أمس الأول، 2.000 كرتون تمر ببلدة عرسال في محافظة البقاع بجمهورية لبنان، استفاد منها 10.000 فرد، وذلك ضمن مشروع توزيع التمور في جمهورية لبنان.

ويأتي المشروع ضمن الجهود المبذولة من المملكة والتي تقدم من خلال المركز لتحسين الظروف المعيشية للاجئين السوريين في مختلف بيئات اللجوء وتوفير المواد الغذائية الأساسية لهم.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

وفي اليمن، دشن المركز أمس مشروع تعزيز الصمود والتماسك الاجتماعي للمجتمعات المتأثرة بالأزمة الإنسانية في اليمن، يستفيد منه 1.100 شاب وفتاة من الفئات العاطلة عن العمل والفئات المهمشة في محافظات عدن وحضرموت ولحج، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وسيتم بموجب المشروع تحسين المستوى المعيشي للفئات الأكثر احتياجا وتعزيز الصمود و التماسك الاجتماعي في المحافظات المستهدفة، من خلال إيجاد سبل عيش مستدامة وتطوير مبادرات بناء السلام.

وأكد مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة بمحافظة عدن، صالح أحمد الذيباني، حرص المركز على تنفيذ مشاريع ذات جدوى اقتصادية داعمة للشباب والشرائح الاجتماعية الأشد ضعفا في مختلف المحافظات اليمنية.

مركز الجعدة الصحي

وقدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 1.769 مستفيدا خلال الفترة من 6 - 12 سبتمبر 2023م، وذلك بدعم من المركز.

وراجع عيادة الطوارئ 794 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 271 مستفيدا، وعيادة الأطفال 350 طفلا، وعيادة المصابين بالأوبئة 133 مريضا، وعيادة النساء والولادة 213 حالة، وقسم التوليد 8 حالات.

وفي مجال الخدمات المرافقة أجرى قسم المختبر 466 فحصا مخبريا، واستفاد من قسم الأشعة 227 فردا، والصيدلية 1.572 مستفيدا، وراجع عيادة الإحالة الطبية 7 حالات، وقسم الجراحة والتضميد 95 مستفيدًا، وقسم الملاحظة 623 مستفيدا، وراجع قسم نقل الدم 22 شخصا، فيما جرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.

مساعدات أفغانستان

من ناحية أخرى، وزّع المركز أمس 1.000 سلة غذائية في ولاية خوست في أفغانستان، استفاد منها 6.000 فرد.

كما وزع اليوم، 500 سلة غذائية للأسر المتضررة من الفيضانات في مديرية خوجياني بولاية غزني بأفغانستان، استفاد منها 500 أسرة بواقع 3.000 فرد.

ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات غذائية طارئة للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجًا في أفغانستان لعام 2022 - 2023م بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي؛ للتخفيف من معاناة المتضررين والمحتاجين هناك.

مساعدات إيوائية

ووقع مركز الملك سلمان للإغاثة أمس - عن بعد - برنامجا تنفيذيا مشتركا مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، لتوزيع مساعدات إيوائية وقسائم الكسوة الشتوية للأسر المتضررة من الزلزال في محافظتي إدلب وحلب في شمال غرب سوريا، يستفيد منها 420.772 فردًا، بقيمة إجمالية تبلغ 6 ملايين و430 ألف ريال سعودي.

ووقع البرنامج مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز. وسيقوم المركز بموجب الاتفاقية بتوزيع مساعدات إيوائية عبارة عن مواد عينية تحتوي على أصناف مختلف بما يتناسب مع احتياجات الأسر المتأثرة بالزلزال والأكثر احتياجاً هناك، يستفيد منها أكثر من 63 ألف أسرة بواقع 382.296 فردًا.

كما سيتم توزيع قسائم شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره، للفئات الأكثر احتياجاً هناك، يستفيد منها 38.476 فردًا.