شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تستضيف مؤتمر وزراء البيئة في العالم الإسلامي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستضيف المملكة العربية السعودية المؤتمر التاسع لوزراء البيئة في العالم الإسلامي، الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بمشاركة 52 دولة، يومي 18 - 19 أكتوبر الجاري في جدة، تحت شعار "نحو تحقيق التحول الأخضر في العالم الإسلامي".

وسينطلق المؤتمر برئاسة المملكة، وحضور وزراء البيئة في الدول الأعضاء في المنظمة، وممثلي 30 منظمة إقليمية ودولية معنية بالشأن البيئي.

وسيقام تزامنًا معه، الاجتماع السادس للمكتب التنفيذي للبيئة في العالم الإسلامي، بمشاركة الدول التسع الأعضاء بالمكتب التنفيذي، وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية، إلى جانب المعرض المصاحب على هامش المؤتمر.

جائزة المملكة للإدارة البيئية

يشهد المؤتمر تسليم جائزة المملكة للإدارة البيئية في نسختها الثالثة، التي يبلغ عدد الفائزين فيها 21 فائزًا من 18دولة إسلامية، موزعين على فروع الجائزة الأربعة التي تشمل مجالات: أفضل البحوث والإنجازات والممارسات البيئية، وأفضل الممارسات أو الأنشطة الريادية في مجال البيئة والتنمية المستدامة لجمعيات النفع العام والجمعيات الأهلية التي يمكن تعميمها في الدول الأعضاء، إضافة إلى الأنشطة الريادية للمرأة في العمل البيئي، وأفضل مدن إسلامية خضراء صديقة للبيئة.

وسيناقش المؤتمر عددًا من التقارير والموضوعات المتعلقة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة في العالم الإسلامي، وجهود المنظمات في تحقيق الأمن البيئي الإنساني، ورفع مستوى جودة الحياة، بالإضافة إلى تفعيل العمل المشترك في تحفيز العمل البيئي والتنموي، والحلول المبتكرة للمشاكل البيئية الحالية والمستقبلية، وغيرها من الموضوعات ذوات الشأن المشترك بين الدول الأعضاء.

كما سيتم عقد الاجتماع الوزاري لانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة، وتحديد مكان وموعد انعقاد الدورة المقبلة للمؤتمر.

يذكر أن انعقاد الدورة الأولى للمؤتمر انطلقت في يونيو 2002، بمدينة جدة، حيث وضع المؤتمر اللبنات الأولى للعمل الإسلامي المشترك في مجال البيئة، باعتماده وثيقة تأسيسية بعنوان "تعهدات جدة للتنمية المستدامة".