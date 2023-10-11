شكرا لقرائتكم خبر عن نجم برشلونة يقترب من الانضمام للدوري السعودي في الميركاتو الشتوي.. تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب انضمام نجم برشلونة لصفوف دوري روشن السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وعقب انتقال كيسيه لصفوف الدوري السعودي، هناك تقارير أكدت اقتراب نجم جديد من برشلونة للانضمام للدوري السعودي.

وأشارت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أنها لا تستبعد انتقال روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة للدوري السعودي، في الميركاتو الشتوي القادم.

وأوضحت ان رحيل ليفاندوفسكي عن برشلونة أصبح قريب، وذلك بسبب الأزمة المالية الحادة التي يمر بها النادي الكتالوني.

ويُعاني برشلونة من أزمة اقتصادية كبرى، وذلك من الممكن أن يدفعه لبيع بعض نجومه في فترة الانتقالات القادمة، من أجل توفير الأموال داخل النادي.

وهناك تقارير أشارت أن أهلي جدة يرغب في ضم ليفاندوفسكي، وذلك في حين مطالبة جماهير الفريق باستبدال روبرت فيرمينو بنجم عالمي آخر في مركز رأس الحربة.