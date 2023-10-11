صحة عسير: 5533 خدمة لمرضى الرعاية المنزلية

وبينت أن عدد مرضى قرح الفراش ممن تم تقديم خدمات الغيار على الجروح والعناية بها بلغ 89 مريضاً، مضيفةً أن عدد المرضى الذين قدمت لهم خدمة سحب عينات الدم بمنازلهم ومتابعة التحاليل بلغ 450 مريضاً، في حين بلغ عدد المستفيدين من خدمات القساطر البولية والتي تم تقديم خدمات العناية بها وتغيرها 196 مستفيداً, إضافة إلى 106 مرضى من ذوي أنابيب التغذية بالأنف تم تقديم خدمة العناية بها وتغيرها لهم، كما استفاد خلال الفترة نفسها 98 مستفيداً من لقاح الحزام الناري، إلى جانب 82 مستفيداً من خدمة الأسنان .
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