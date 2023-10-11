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صحة عسير: 5533 خدمة لمرضى الرعاية المنزلية

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قدمت الصحة في عسير خدمة الرعاية الصحية المنزلية لـ 5533 مريضاً خلال شهر سبتمبر الماضي, فيما بلغ عدد مرضى السكري الذين تمت متابعتهم وتقديم خدمات العلاج والوقاية لهم 2106 مرضى، فيما بلغ عدد مرضى ضغط الدم الذين تم متابعتهم وتقديم خدمات العلاج والوقاية من المضاعفات 2406 مرضى.

وبينت أن عدد مرضى قرح الفراش ممن تم تقديم خدمات الغيار على الجروح والعناية بها بلغ 89 مريضاً، مضيفةً أن عدد المرضى الذين قدمت لهم خدمة سحب عينات الدم بمنازلهم ومتابعة التحاليل بلغ 450 مريضاً، في حين بلغ عدد المستفيدين من خدمات القساطر البولية والتي تم تقديم خدمات العناية بها وتغيرها 196 مستفيداً, إضافة إلى 106 مرضى من ذوي أنابيب التغذية بالأنف تم تقديم خدمة العناية بها وتغيرها لهم، كما استفاد خلال الفترة نفسها 98 مستفيداً من لقاح الحزام الناري، إلى جانب 82 مستفيداً من خدمة الأسنان .


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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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