انت الان تتابع إطلاق منهج الفيصل للغة العربية لتعزيز التميّز اللغوي للناطقين بها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 أكتوبر 2023, 3:29 مساءً

أقام مركزُ الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، بالتعاون مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية؛ حلقةَ نقاش بعنوان "منهج الفيصل للغة العربية للناطقين بها". في تلك الأثناء أعلن رئيسُ مجلس إدارة مركز الملك فيصل الأمير تركي الفيصل، إطلاقَ "منهج الفيصل" المزمع إنجازه قريبًا. وذلك بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة مها بنت محمد الفيصل، الأمين العام لمركز الملك فيصل. يأتي هذا المنهج ضمن جهود المركز في تعزيز مهارات استخدام اللغة العربية الفصحى في الحياة اليومية، وربط الأجيال الحالية بتراثهم العريق من خلال تمكينهم من الاتصال المعرفي به. ومع تزايد تحدّيات اللغة العربية، مثل انتشار العاميات وضعف الاهتمام باللغة الفصحى؛ أصبح من الضروري إطلاق برامج متنوعة لتعزيز اللغة العربية وتقويتها، والارتقاء بها لتواكب مستجدّات العصر، مع المحافظة على هويتها وخصوصيتها. وهذا ما تسعى إليه مبادرة "منهج الفيصل للغة العربية للناطقين بها".

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