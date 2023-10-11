كندا تعلن مقتل 3 من مواطنيها وفقدان مثلهم في إسرائيل

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 أكتوبر 2023, 3:31 مساءً

أعلنت وزيرةُ الخارجية الكندية "ميلاني جولي"، اليوم "الأربعاء"؛ أن 3 كنديين سقطوا في إسرائيل، إضافة إلى فقدان 3 آخرين، في الهجوم الذي شنّته فصائل فلسطينية على بلدات ومدن إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة. وبيّنت "ميلاني جولي" في مؤتمر صحافي، أن هناك أكثرَ من "4700" مواطن كندي ومقيم دائم في إسرائيل وغزة والضفة الغربية، مسجلين لدى الحكومة؛ وفقًا لـ"رويترز". ولم تفصح على الفور عن عدد الراغبين منهم في الإجلاء.

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