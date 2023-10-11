انت الان تتابع النيابة العامة تقيم ورشة "إجراءات التعامل مع القضايا المرتبطة بالصحة النفسية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 أكتوبر 2023, 3:40 مساءً

نظمت النيابة العامة، اليوم، ورشة عمل "إجراءات التعامل مع القضايا المرتبطة بالصحة النفسية"، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية. وتهدف الورشة التي شارك فيها عدد من المختصين من وزارة العدل، والمديرية العامة للسجون، ومجمع إرادة للصحة النفسية، إلى رفع مستوى الوعي بقضايا الصحة النفسية والوصول إلى حلول لمعرفة دوافع وأسباب القضايا التي تم ارتكابها تحت تأثير الاعتلالات النفسية. وتضمنت الورشة استعراض أبرز الإجراءات المتعلقة بالقضايا وانتهاك أحكام نظام الصحة النفسية وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة، إضافةً إلى ضبط المتهمين في القضايا المرتبطة بالصحة النفسية، وإجراءات محاكمتهم، والتعامل مع الموقوفين والمسجونين المضطربين نفسياً، ومدى تمتعهم بالضمانات المقررة لهم نظاماً. وتأتي الورشة امتداداً لسلسلة الورش والمتلقيات والمحاضرات التي أقامتها النيابة العامة، والتي تسعى وتهدف إلى توفير كل ما يسهم في استقرار وأمن المجتمع، وذلك بتأطير الممارسات الاجتماعية بقواعد قانونية والتثقيف والإرشاد القانوني.

كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة تقيم ورشة "إجراءات التعامل مع القضايا المرتبطة بالصحة النفسية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.