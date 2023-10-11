انت الان تتابع الثلاثي "سميث" و"جوتش" و"ديشامبو" مستعدون لحسم لقب ليف قولف في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 أكتوبر 2023, 4:11 مساءً

عُقد اليوم بملعب نادي رويال غرينز في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية المؤتمر الصحفي الذي يسبق انطلاق منافسات بطولة ليف قولف جدة المقدمة من روشن يوم الجمعة المقبل، حيث شارك فيه الثلاثي المتصدر لترتيب منافسات الأفراد "صاحب الصدارة الأسترالي كاميرون سميث والأمريكيان تالور جوتش وبرايسون ديشامبو أصحاب المركزين الثاني والثالث على التوالي". وأكد الثلاثي خلال المؤتمر الصحفي على أهمية اللقب بالنسبة لهم على الصعيد الشخصي وضرورة تقديم أداء يساهم في دعم نتائج فرقهم، وذلك مع اقتراب تحديد الفائزين بلقبي الفرق والأفراد. بالإضافة إلى حجز المقاعد وضمان المشاركة في نسخة العام المقبل من دوري ليف قولف. وسيتمكن أفضل 24 لاعباً من تأكيد مشاركتهم بشكل مباشر في بطولات ليف قولف لعام 2024، في حين يواجه أصحاب المراكز 25 إلى 44 خطر الإقصاء أو الانتقال من فرقهم. وسيقوم أصحاب المراكز الأخيرة بالانتقال بشكل مباشر إلى التصفيات والحصول على فرصة للعودة مرة أخرى لقائمة اللاعبين المشاركين. ويتم نقل وبث مجريات بطولات دوري ليف قولف في أكثر من 180 منطقة ويشاهدها ما يتجاوز 380 مليون شخص حول العالم مباشرة على منصة ليف قولف بلس وعلى الحساب الرسمي للدوري على يوتيوب، بالإضافة إلى أكثر من 10 جهات إعلامية دولية.

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