انت الان تتابع جهود دبلوماسية.. وزير الخارجية ونظيره السوري يبحثان تطورات الأوضاع في غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 أكتوبر 2023, 4:43 مساءً

التقى وزيرُ الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزيرَ الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الدكتور فيصل المقداد، بمقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك على هامش اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. وجرى خلال اللقاء بحثُ تطورات الأوضاع التي تعيشها غزة ومحيطها في ظلّ استمرار العمليات العسكرية، كما تمت مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاءَ وكيلُ الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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