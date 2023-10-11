الصين تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن مبعوث الصين الخاص إلى الشرق الأوسط تشاي جون، اليوم (الأربعاء)، أن بكين تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في الصراع بين فصائل فلسطينية وإسرائيل.

ودعا "تشاي" في بيان نشرته وزارة الخارجية الصينية، المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني، وفقاً لـ"رويترز".

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