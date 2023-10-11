"نتنياهو" و"غانتس" يتّفقان على تشكيل حكومة طوارئ

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 أكتوبر 2023, 5:04 مساءً

أعلن رئيسُ الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعضو المعارضة بيني غانتس، اليوم "الأربعاء"؛ تشكيلَ حكومة طوارئ خلال الحرب على قطاع غزة. وذكر بيان مشترك أن الجانبين اتّفقا على تشكيل حكومة طوارئ، في وقت يجري الحديث عن عملية عسكرية برية محتملة لإسرائيل في قطاع غزة؛ وفقًا لـ"رويترز". ولم ينضمّ زعيم المعارضة "يائير لبيد" إلى الحكومة، لكنّ البيان أشار إلى أنه "حجز" مقعدًا له في حكومة الطوارئ المعلنة.

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