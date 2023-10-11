توقعات بارتفاع يتجاوز 3% في الأجور بالمملكة خلال 2023

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وأوضحت في تقرير حديث لها حول دليل الأجور في السعودية للعام 2030م، أن قطاع السيارات الكهربائية (EV) يعد مثالا رئيسا، مع الثقة في استمرار السوق في النموعالميا، حيث من المقرر أن تصبح المملكة موطنا لاثنين من أكبر مرافق تصنيع السيارات الكهربائية في العالم داخل العامين المقبلين.
وأضافت بأنه بناء على اتجاهات التوظيف التي شوهدت في السوق، إضافة إلى الاستجابات للاستبيان المستخدم لتجميع الدليل، تتوقع أن ترتفع الرواتب في المملكة بنسبة تزيد قليلا عن 3% في عام 2023.
ولا يعتمد هذا الرقم فقط على البيانات التي جمعتها الشركة من خلال المسح الذي أجرته ولكن أيضا على اتجاهات التوظيف الأوسع التي شهدها السوق خلال العام الماضي.
وأظهر التقرير أن 77% من المستطلعة آراؤهم قالوا إما أنهم حصلوا على زيادة في الأجر في 2022م أو لم يطرأ تغيير على أجرهم الشهري.
وقالت 39% من المنظمات التي شملها المسح «إنها زادت الرواتب في عام 2022م.
وبينت 8% من هذه المنظمات أنها منحت زيادة في الأجور تزيد عن 10%، كمثال الشركات العاملة في قطاعات السيارات والبناء والاستشارات والمالية الخدمات، وإدارة الاستثمار، والخدمات اللوجستية».
ولضمان أعلى دقة ممكنة للمعلومات المتعلقة بالمكافآت لهذا العام، استطلعت شركة Cooper Fitch آراء كبار المسؤولين ممثلو المستوى من الشركات عبر قطاعات متعددة. وكانت النسبة الأكبر من المستطلعين 28% المديرين، يليهم المهنيون العاملون في مجال الموارد البشرية 22% وكان خمسا المشاركين (40%) من المديرين والمهنيين.
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