شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 64 مخالفًا لنظام البيئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 64 مخالفًا لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفات رعي لـ 3164 متنًا من الإبل، و 863 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي.

وأوضحت القوات أن المخالفين رعوا في محمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية، محمية الإمام تركي الملكية، محمية طويق الملكية، محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية. ‏

تطبيق الإجراءات النظامية

أوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.