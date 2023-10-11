شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تقويم التعليم : 4 معايير رئيسة لاعتماد برامج التدريب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب معايير الاعتماد البرامجي لبرامج التدريب، والتي تتكون من 4 معايير رئيسة، تغطي نواحي ضمان وضبط جودة البرنامج التدريبي، ويتفرع عنها 21 معيارًا فرعيًا بهدف رفع جودة البرامج والمخرجات التدريبية في قطاع التدريب، وضمان مواءمة المخرجات التدريبية مع احتياجات سوق العمل وتوقعات أصحاب المصلحة، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

وأوضحت الهيئة معايير الاعتماد البرامجي لبرامج التدريب التي وضعتها على منصة استطلاع ضمن قطاع التعليم والعلوم، والمتمثلة في المعيار الأول المعني بتصميم وتطوير البرنامج بالتوافق مع مع متطلبات الإطار الوطني للمؤهلات، واتساقًا مع أهداف البرنامج ونواتج التعلم مع الاحتياجات التنموية وسوق العمل.

مشاركة فاعلة لجهات العمل

تتضمن عملية التصميم والتطوير مشاركة فاعلة لأصحاب المصلحة وجهات العمل، وتتوافق البيانات الوصفية للبرنامج (اسم المؤهل والمستوى ومجال التخصص، والحد الأدنى للساعات التدريبية المعتمدة، وعدد السنوات الدراسية)، ونواتج التعلم مع اشتراطات الإطار الوطني للمؤهلات والمعايير المهنية والتخصصية المعتمدة في مجال التخصص.

ويُطبّق البرنامج منهجية فاعلة للشراكة مع أصحاب المصلحة وجهات العمل لتحديد متطلباتهم الحالية وتوقعاتهم المستقبلية عند تصميم وتطوير البرنامج، ويستفاد من هذه الشراكة في تطوير البرنامج.

ويحدد مصادر التعلم والمرافق والتجهيزات اللازمة لتحقيق أهدافه، ويتضمن منهجية واضحة لمتابعة استخدامها وتحديثها بمشاركة أصحاب المصلحة، ويراعي المحتوى التدريبي تحقيق أهداف البرنامج ونواتج التعلم والتطورات العلمية والتقنية والمهنية في مجال التخصص، ويخضع إعداده وتطويره لقيم الأمانة العلمية وحقوق الملكية الفكرية.

ويحدد البرنامج إستراتيجيات التدريب المناسبة لتحقيق نواتج تعلم البرنامج، بما في ذلك متطلبات التدريب التعاوني و/أو التدريب على رأس العمل و/أو التلمذة المهنية، وأيضًا الآليات والأدوات المناسبة لقياس نواتج التعلم والتحقق من استيفائها وفق مستويات أداء وخطط تقييم محدودة.

إستراتيجيات التدريب

في المعيار الثاني المتمثل في تقويم وجودة البرنامج، يُطبّق البرنامج إستراتيجيات التدريب وطرق التقويم المناسبة والمتنوعة لتحقيق نواتج التعلم وقياسها، وتُستخدم نتائج التقويم والتقارير الدورية في تحسين وتطوير البرنامج.

ويُطبّق البرنامج إستراتيجيات تدريب متنوعة لتحقيق أهدافه العامة والتخصصية، ويستفاد من نتائج التقويم والتقارير الدورية في تطوير البرنامج، ويُطبّق أدوات تقويم متنوعة ومناسبة تقيس مستوى تقدم المتدربين في تحقيق نواتج التعلم، وتتخذ الإجراءات التصحيحية للرفع من تحصيلهم وفقاً لنتائج التقويم.

ويستخدم البرنامج الموارد والتجهيزات اللازمة لتنفيذ التدريب (بما في ذلك الموارد التقنية) بفاعلية، ويقوم بتحديثها بصورة منتظمة، ويتابع طرق ومدى استخدامها وتتخذ الإجراءات التصحيحية وفقًا لذلك.

ويتحقق البرنامج من فعالية التدريب التعاوني و/أو التدريب على رأس العمل و/أو التلمذة المهنية في تحقيق أهدافه ونواتج التعلم المستهدفة، ويستفاد من النتائج والتقارير في تطوير البرنامج.

وتُستخدم مؤشرات الأداء واستطلاعات أصحاب المصلحة والمستفيدين في تقويم ومراجعة البرنامج وجودة مخرجاته، وتُستخدم النتائج لتطوير وتحسين البرنامج، ويُطبّق البرنامج آليات واضحة ومنتظمة لتقويم ومراجعة البرنامج (بما في ذلك التقويم الذاتي، المراجعة الخارجية)، ويستفاد من النتائج والتقارير في تحسين وتطوير البرنامج.

دعم وتوجيه المتدربين

في المعيار الثالث المتمثل في المتدربين، يقدم البرنامج خدمات الدعم والتوجيه والإرشاد لمتدربي البرنامج لرفع معدلات إكمالهم واستبقائهم، وتنمية ومواءمة مهاراتهم مع متطلبات سوق العمل وتعزيز تعلمهم، ومتابعة إجراءات توظيفهم.

ويستفاد من النتائج والتقارير الدورية للتطوير والتحسين المستمر، وتُقدم خدمات الدعم والتوجيه والإرشاد للمتدربين لرفع معدلات إكمالهم واستبقائهم، ويتم إجراء تقويم شامل لجودة وكفاية هذه الخدمات.

ويستفاد من النتائج والتقارير الدورية للتطوير والتحسين المستمر،ويقدم البرنامج خدمات الدعم المهني المناسب للمتدربين لمواءمة مهاراتهم مع متطلبات سوق العمل، ويستفاد من النتائج والتقارير الدورية في تطوير وتحسين الخدمات.

ويُطبّق البرنامج آليات ملائمة للتعرف على المتدربين المتميزين والمتعثرين، والمتدربين من ذوي الإعاقة، ويوفر الخدمات المناسبة لرعايتهم وتحفيزهم ودعمهم، ويستفاد من النتائج والتقارير الدورية في تطوير الخدمات المقدمة.

كما يُطبّق آليات لضمان انتظام المتدربين في الحضور والمشاركة الفاعلة في التدريب، وتتخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لذلك.

إضافة لتطبيق آليات منتظمة للتواصل مع الخريجين، ومتابعة حصولهم على وظائف في مجال تخصصاتهم، ويحتفظ بقواعد بيانات محدثة وشاملة عنهم لخدمة مبادرات التوظيف الوطنية (بما في ذلك المرصد الوطني للعمل)، وتتخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لذلك.

كوادر مؤهلة لتقديم البرنامج

في المعيار الرابع المتمثل في المدربون تُطبق معايير محددة لاختيار الكوادر البشرية المؤهلة لتقديم البرنامج، وتتخذ الإجراءات اللازمة لاستبقائهم وتمكينهم من التطوير المهني لتعزيز جودة أدائهم.

ويتوافر في البرنامج العدد الكافي من المدربين المهنيين من ذوي الخبرة والمهارة والممارسة المهنية المناسبة في مجال البرنامج، وتوجد آليات مناسبة لمتابعة ذلك،ويُوجد منهجية فاعلة ومطبقة لاستبقاء المدربين، وتتخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لذلك.

ويُوجد منهجية فاعلة ومطبقة لتمكين المدربين من التطوير المهني المستمر للرفع من أدائهم وتأهيلهم وفق احتياجاتهم ومتطلبات البرنامج، وتتخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لذلك، ويُطبّق البرنامج آليات منتظمة للتأكد من جودة أداء المدربين، وتطبيقهم لمنهجيات وإستراتيجيات التدريب المحددة في أدلة البرنامج (بما في ذلك دليل المدرب)، وتتخذ الإجراءات اللازمة للتحسين والتطوير