شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة السعودية الروسية تناقش تعزيز التعاون بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت اللجنة السعودية الروسية المشتركة الدورة الثامنة من اجتماعاتها، اليوم، في العاصمة الروسية؛ موسكو، برئاسة كلٍ من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وزير الطاقة، ونائب رئيس الوزراء في جمهورية روسيا الاتحادية ألكسندر نوفاك.

وذلك بحضور ممثلين عن عددٍ من الجهات الحكومية من كلا البلدين.

مجالات الطاقة

وناقشت اللجنة الموضوعات المُدرجة على جدول أعمالها، التي تهدف إلى تنمية وتعزيز التعاون، بين المملكة العربية السعودية وجمهورية روسيا الاتحادية.

ويشمل التعاون في عددٍ من المجالات الحيوية، التي من أهمها مجالات الطاقة، والتجارة والاقتصاد والاستثمار، والمعلومات وتقنيات الاتصالات، والصناعة، والصحة، والتعليم، والإعلام، والثقافة، والرياضة، والسياحة، والنقل، والجيولوجيا والموارد الطبيعية، والزراعة، وغيرها.