شكرا لقرائتكم خبر عن 40071 ساعة تطوعية للهلال الأحمر بمكة المكرمة خلال الربع الثالث من 2023م والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة إحصائيتها للتطوع للربع الثالث لعام 2023م، وبلغ عدد الساعات التطوعية لهذا الربع «40071» ساعة تطوعية وفرت فيها الهيئة «656» فرصة تطوعية تنوعت مابين تقديم الخدمة الإسعافية لزوار بيت الله والمعتمرين والمصلين بساحات الحرم المكي الشريف، بالإضافة الي المناسبات الوطنية والأيام العالمية والفعاليات والمعارض في المنطقة.

كما تم تنفيذ عدد من الحملات التوعوية في المولات والمشاركة في تنظيف قاع البحر والشواطئ بمحافظة جدة والمناطق السياحية في محافظة الطائف، بالإضافة الي تنفيذ عدداً من الدورات في الإسعافات الأولية لتأهيل المتطوعين والمتطوعات.

وتصدرت العاصمة المقدسة العدد الأكبر من المبادرات التطوعية بعدد 379 مبادرة وجاءت محافظة جدة ثانياً بعدد 163 مبادرة، وثالثاً محافظة الطائف بعدد 114 مبادرة. وبلغ اجمالي عدد المتطوعين 5604 عدد الذكور 2313 وعدد الاناث 3291 ويشمل الكادر الطبي التطوعي تخصصات عدة أبرزها استشاري وطبيب عام وصيدلاني وتمريض وطب الطوارئ.

الوصول لمليون متطوع

وأكد مدير عام الهيئة بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور مصطفي بلجون، أن الهيئة حريصة على الاستفادة من جميع الكوادر البشرية التي ترغب في الالتحاق بالأعمال التطوعية لدفع مسيرة التنمية وتحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة في تحقيق أهداف رؤية 2030، الرامية إلى الوصول لمليون متطوع ومتطوعة يساهمون في بناء هذا الوطن على جميع الأصعدة، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل على تطوير منسوبيها من المتطوعين والمتطوعات من خلال تنظيم العديد من الدورات التخصصية وتأهيلهم بما يتوافق مع رسالة وعمل الهيئة.

وبيّن ان الهيئة تقدم الكثير من الفرص التطوعية لأفراد المجتمع في عدة مجالات منها الصحي، الانساني، الرياضي، البيئي والتوعوي وتتشرف الهيئة باستقطاب المتطوعين من سكان منطقة مكة المكرمة والاستفادة من جهودهم وطاقتهم وعطائهم الإنساني من خلال منصة التطوع التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي.