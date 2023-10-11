شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب القبول لعدد من الوظائف العسكرية.. تفاصيل ورابط التقديم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة عن فتح باب القبول لعدد من الوظائف العسكرية الشاغرة "رجال" ابتداءً من يوم السبت 1445/03/29هـ ولمدة خمسة أيام لرتبة "جندي" لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وأكدت أنه يمكن التسجيل بمؤهل أعلى من الثانوية العامة على رتبة جندي.

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شروط التقديم بالوظائف

وأوضحت مجموعة من الشروط الواجب توافرها عند التقديم، وهي كالآتي:

- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ والولادة ووالداه ووالداهم وزوجته، ويُستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.

- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف وأن لا يكون مطرودًا من إحدى الكليات والمعاهد العسكرية.

- أن لا يكون المتقدم موظفًا في أي جهة حكومية أو سبق أن عُين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو المدنية.

- أن يكون لائقا طبيا للخدمة العسكرية.

- أن لا يقل عمره عن ١٨ عامًا ولا يزيد عن ٤٠ عامًا حسب بطاقة الهوية الوطنية عند تقديم الطلب.

- أن يتوفر في المتقدم المؤهل المطلوب للوظيفة المعلن عنها (ثانوية عامة) أو ما يعادلها.

- أن لا يقل طول المتقدم عن ١٧٠سم، ويتناسب مع الوزن.

- أن يجتاز جميع إجراءات القبول والمقابلة الشخصية وفقًا للشروط المحددة.

- أن لا يكون قد مضى على تاريخ تخرج المتقدم أكثر من خمس سنوات الحملة درجة الدبلوم ما بعد الثانوية العامة.

- أن لا يكون قد مضى على تاريخ تخرج المتقدم أكثر من خمس سنوات لحملة شهادة الثانوية العامة.

- أن يكون المتقدم قد أجرى اختبار القدرات العامة.

تنبيهات هامة

وهناك مجموعة من التنبيهات يجب مراعاتها، وهي:

- في حال عدم تطابق البيانات المدخلة من قبل المتقدم مع الشهادات والمستندات المطلوبة سيتم رفض الطلب ولن يُنظر فيه.

- عملية التسجيل لا تعني قبول الطلب إذ يخضع لمعايير القبول والمفاضلة.

- يُعد قرار لجنة القبول والتسجيل نهائياً ولا يحق للمتقدم الاعتراض عليه.

- رقم جوال المتقدم هو الوسيلة المعتبرة للتواصل معه عن طريق الاتصال أو الرسائل النصية (SMS) وإبلاغه من خلالها عن مراحل القبول من عدمه.

ويمكن للراغبين في التسجيل التقديم عبر منصة أبشر بوابة التوظيف " Jobs.sa "