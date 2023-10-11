السعودية | “صندوق تنمية الموارد البشرية”: 25 ألف مستفيدة من منتج دعم ضيافة الأطفال و1200 مركز معتمد بالمملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية، عن استفادة أكثر من 25 ألف مستفيدة سعودية من منتج دعم ضيافة الأطفال (قرة)، وذلك منذ إطلاق البرنامج في شهر نوفمبر 2017م وحتى شهر سبتمبر الماضي، فيما وصل عدد المراكز المعتمدة ضمن المنتج لتقديم خدمات ضيافة الأطفال إلى قرابة 1200 مركز ضيافة منتشرة في كافة مناطق المملكة، بينما بلغ عدد الأطفال المستفيدين من المنتج 26750 طفل.

ويهدف منتج “قرة” إلى تمكين المرأة السعودية من العمل ورفع مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي، واستمرارها في سوق العمل وهي مطمئنة على الرعاية المقدمة لأطفالها في أحد المراكز المعتمدة عبر منصة “قرة”، حيث يسهم في تغطية تصل إلى 50% من تكلفة ضيافة الأطفال من حديثي الولادة إلى عمر 6 سنوات، وبما لا يزيد عن 1600 ريال لكل طفل، وبدون حد أعلى لعدد الأطفال.

وشهد المنتج مؤخرًا؛ عدة تحسينات تلبيةً لحاجة المستفيدات ولتطورات سوق العمل، وشملت تطوير رحلة التسجيل الإلكتروني في المنتج وآلية الدعم، وتسهيل عملية الدفع الإلكتروني من خلال الموقع، كما يمكن للمرأة العاملة المسجلة في التأمينات الاجتماعية المستوفية للشروط التسجيل في منتج “قرة” من خلال موقع الصندوق عبر الرابط: Hrdf.org.sa.