السعودية | مجلس الشورى يعقد جلسته العادية السادسة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عقد مجلس الشورى اليوم الأربعاء جلسته العادية السادسة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي.

واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية السادسة ، وما جاء فيها من بنود متخذاً قراره اللازم بشأنها.

وقد أصدر مجلس الشورى خلال هذه الجلسة قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1443 / 1444هـ ، دعا فيه الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم إلى التنسيق مع البنك المركزي السعودي للحصول على ربط حساب القاصرين بنظام الهيئة الخاص بالإشراف على التصرفات المالية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية ، التي تلاها رئيس اللجنة عضو المجلس الأستاذ ابراهيم المفلح ، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.

وطالب المجلس في قراره بدعم الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بتزويدها بصكوك الوصايا وبيانات الأوصياء.

وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة دعا مجلس الشورى مؤسسة حديقة الملك سلمان إلى الالتزام بالهوية والمحافظة على التراث الطبيعي من خلال التركيز على النباتات المحلية في تشجير الحديقة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات ، التي تلاها رئيس اللجنة عضو المجلس معالي الأستاذ محمد المزيد، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لمؤسسة حديقة الملك سلمان للعام المالي 1443 / 1444هـ.

وأكد المجلس في قراره بأن على المؤسسة استخدام التقنيات الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في المنشآت وفي أعمال التشغيل والصيانة ومنها معالجة المياه لضمان تأمين المياه اللازمة للحديقة.

إلى ذلك ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة للعام المالي 1443 / 1444هـ ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة ، تلاه رئيس اللجنة عضو المجلس الدكتور أسامة عارف ، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.

وفي مداخلة على التقرير طالب عضو ‫مجلس الشورى المهندس محمد العلي هيئة المدن الاقتصادية والمناطق الخاصة بالتأكد من الأسس التي يتم على ضوئها تقدير عدد الوظائف وحجم الاستثمار الأجنبي ومقدار مساهمة الخليج 365 الخاصة في الناتج المحلي، واستخلاص الدروس من إنشاء المدن الاقتصادية للاستفادة منها في إنشاء هذه الخليج 365.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما تم طرحه من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

كما ناقش المجلس ضمن جدول أعمال هذه الجلسة التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 1443 / 1444هـ ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة ، تلاه نائب رئيس اللجنة عضو المجلس الدكتور تركي العواد ، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش طلب نائب رئيس اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما أبداه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.