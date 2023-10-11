مشاركة سعودية بارزة في اجتماع جامعة الدول العربية لبحث التصعيد العسكري في غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 أكتوبر 2023, 5:09 مساءً

شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم، في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وذلك في عاصمة جمهورية مصر العربية الشقيقة القاهرة. وبحث الاجتماع، حالة التصعيد العسكري في غزة ومحيطها وتفاقم الأوضاع بما يهدد حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة، وسبل توفير الحماية للمدنيين في قطاع غزة، وضمان انتظام وصول الخدمات والمواد الإغاثية. كما بحث الاجتماع بذل كل الجهود الممكنة بالتواصل مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وعدم استهداف المدنيين. حضر الاجتماع، وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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