انت الان تتابع وزير الخارجية الفلسطيني: إسرائيل تشن حرب إبادة على غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 أكتوبر 2023, 5:26 مساءً

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم (الأربعاء): "إن الشعب الفلسطيني يواجه حرب إبادة من قِبَل إسرائيل". وأوضح "المالكي" في مستهل الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الجامعة العربية بالقاهرة، أن قطاع غزة يشهد مجازر جماعية أشبه بأن تكون بالإبادة بأسلحة محرمة دولية. واتهم أطرافًا دولية لم يحددها، بتفويض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته لارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. ودعا "المالكي" إلى تحرك عربي للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي.

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