انت الان تتابع "الخطوط السعودية" و"شركة البحر الأحمر الدولية" تحتفيان بالرحلات المباشرة لمطار البحر الأحمر الدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 أكتوبر 2023, 5:35 مساءً

احتفت الخطوط السعودية وشركة البحر الأحمر الدولية بالرحلات المباشرة إلى مطار البحر الأحمر الدولي، وذلك في صالة التنفيذي بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وعبر الأجواء، بحضور عدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين؛ إذ انتظمت رحلات الناقل الوطني إلى إحدى وجهات المستقبل لرؤية السعودية 2030 في مرحلتها الأولى، وبواقع رحلتين أسبوعيًّا في الاتجاهين. وتسلَّم الضيوف بطاقة تذكارية للصعود للطائرة، فيما حلقت طائرة "السعودية" من طراز بوينج B787 المتزينة بالهوية الجديدة، التي تمثل بداية العصر الجديد، وكذلك الشعار الخاص بوجهة البحر الأحمر. واستمتع الضيوف بانعكاس الثقافة السعودية على مختلف الخدمات على الطائرة، بما يشمل الضيافة بالقهوة السعودية والتمر الفاخر، إلى جانب الأنغام الموسيقية ومحتوى البرامج الترفيهية على الطائرات، وقائمة الطعام المستوحاة من السفرة السعودية. وتم خلال الرحلة استعراض عدد من المشاهد المرئية عبر شاشات الطائرات، تبرز مستهدفات ومشاريع وجهة البحر الأحمر، والمراحل الزمنية لها. فيما تحدث كل من الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي الكابتن إبراهيم بن سلمان الكشي، والرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر الدولية جون باغانو، عن الشراكة التي تجمع الجانبين، ولاسيما أن "السعودية" تعتبر المشغل الجوي الأول للوجهة الجديدة، وتدعم تنفيذ المبادرات التي تحقق بها الريادة في الطيران المستدام لهذه الوجهة تحقيقًا لسعيها إلى أن تكون أجنحة رؤية السعودية 2030.

كانت هذه تفاصيل خبر "الخطوط السعودية" و"شركة البحر الأحمر الدولية" تحتفيان بالرحلات المباشرة لمطار البحر الأحمر الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.