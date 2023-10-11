انت الان تتابع موسم الرياض يعلن نزالات مذهلة في UFC Fight Night في 2 مارس 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 أكتوبر 2023, 5:43 مساءً

يستضيف موسم الرياض ضمن فعالياته المشوقة في نسخته الرابعة ليلة مليئة بالإثارة والندية ضمن تحديات UFC Fight Night بالتعاون مع UFC، المنظمة الرائدة في العالم لفنون القتال المختلطة (MMA)، يوم السبت 2 مارس 2024. ويضم الحدث مجموعة متنوعة من اللاعبين البارزين والمعروفين عالمياً في بطولات UFC، حيث سيعلن الرئيس التنفيذي لـ UFC، دانا وايت، عن الرياضيين المشاركين في الفعالية خلال الأشهر المقبلة. وتم توقيع اتفاقية هذا الحدث بحضور معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة. والسيد ديف لويس نائب الرئيس الأعلى للفعاليات والتشغيل في الشؤون الحكومية والتنظيمية لمنظمة UFC. ويحتفي موسم الرياض بإطلاق نسخته الرابعة نهاية الشهر الجاري، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام؛ لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وتجارب تناول الطعام وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة.

كانت هذه تفاصيل خبر موسم الرياض يعلن نزالات مذهلة في UFC Fight Night في 2 مارس 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.