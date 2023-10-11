انت الان تتابع "نيوم" تفتح أبوابها للمستثمرين.. شاهد بالفيديو آخر تطورات ومستجدات المشروع الهائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كشفت نيوم عن أحدث فيديو للتطورات والإنجازات التي تمت على أرض الواقع حتى وقتنا هذا في المشروع الضخم، حيث تجري عمليات تطوير البنية التحتية على قدم وساق، وتتدفق الاستثمارات واسعة النطاق.

ومع عدد عمال بناء يفوق 60 ألف عامل، تشهد أوكساچون، و"ذا لاين"، وسندالة، وتروجينا تطورات سريعة، بفضل الاستثمارات الهائلة، والشراكات الرائدة التي تحظى بها نيوم، ونخبة المواهب الذين يتعدون 3 آلاف موظف من أكثر من 90 دولة.

وتستهدف نيوم تعظيم الاستثمارات فيها، إذ تمثل وجهة فريدة، سيكون للاستثمار فيها أثر هائل، خاصة أن نيوم ستعيد تعريف مفهوم الحياة الحضرية المستدامة في العالم بأسره، فما تقدمه للمستثمرين هو لوحة بيضاء بإمكانيات لا حصر لها مع الالتزام بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية كركيزة لكل خطوة.

وبفضل مساحتها الاقتصادية التي تعادل مساحة بلجيكا تقريباً، ستوفر نيوم فرص استثمارية عديدة، بأحجام متفاوتة ونماذج شراكة مختلفة في قطاعات عدة.

يتميز المشروع الهائل شمال غرب السعودية، بكونه يقع في مفترق الطرق بين القارات الثلاث آسيا وإفريقيا وأوروبا، حيث يوفر الموقع الاستثنائي الوصول إلى 13% من التجارة العالمية التي تمر عبر البحر الأحمر، و40% من العالم على بعد 6 ساعات بالطائرة، ما يجعل نيوم وجهة لا مثيل لها للتجارة والاستثمار في العالم.

وبحسب ما يظهر في المقطع المرئي، نشاهد طفرة كبيرة في المشهد، حيث نجد حركة بناء متسارعة، وتطورات حثيثة في مدينة المستقبل ذا لاين، وأوكساجون مركز الصناعات المتقدمة والنظيفة، وكذلك تروجينا، والوجهة الفاخرة جزيرة سندالة.

ووفقاً للمعلومات، فقد تم الانتهاء من بناء مشاريع البنية التحتية الرئيسية في نيوم، مثل مرافق الطرق، والمستشفى، كما سيتم ضخ نحو 2 مليار دولار في ميناء نيوم، وسيتم افتتاح أول محطة حاويات في عام 2025.

كما تستعد نيوم لاستضافة أكبر مصنع للهيدروجين الأخضر في العالم؛ لإنتاج الأمونيا الخضراء على نطاق واسع بحلول عام 2026، من خلال شركة نيوم للهيدروجين الأخضر، وبتمويل يبلغ 6.1 مليار دولار، وهي عبارة عن شراكة متكافئة لتنفيذ مشروع مشترك بين أكوا باور وإيربرودكتس.

ولا يتوقف العمل في نيوم عند هذا الحد، حيث سنشهد إحدى أكبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص في البنية التحتية الاجتماعية على مستوى العالم باستثمار بقيمة 5.6 مليار دولار؛ لإنشاء 10 مجتمعات سكنية تستوعب 95 ألف شخص.

إضافة إلى ذلك، ستقدم نيوم أفضل المعايير الدولية فيما يتعلق بالضرائب، والبيئة التنظيمية، والقانون التجاري، ما يجعلها بيئة مثلى للاستثمار والتجارة.

مميزات استثنائية