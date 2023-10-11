شكرا لقرائتكم خبر حملة تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية بمجمع إرادة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن المدير التنفيذي لمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض بالنيابة الدكتور محمد الأحمري حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية التي تنظمها إدارة الخدمات الطبية ممثلة في إدارة الصحة العامة وقسم الباطنة، وتستهدف العاملين في المجمع والمرضى المنومين والمراجعين، بهدف الوقاية من الإصابة بالإنفلونزا والحد من أعراضها.

وأوضح الدكتور الأحمري أن تنفيذ الحملة يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة، مشيرا إلى تأكيدات الوازرة بمأمونية اللقاح، وأهميته في حماية الأفراد بإذن الله من الآثار المترتبة على الإصابة بالفيروس.

وبين أن الحملة يقوم عليها أطباء باطنة وفنيو مكافحة العدوى وصحة العاملين، مع وجود فرق مناوبة في الفترة المسائية لتطعيم العاملين في هذه الفترة من الممارسين الصحيين والمراجعين.