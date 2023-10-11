حملة تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية بمجمع إرادة

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وأوضح الدكتور الأحمري أن تنفيذ الحملة يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة، مشيرا إلى تأكيدات الوازرة بمأمونية اللقاح، وأهميته في حماية الأفراد بإذن الله من الآثار المترتبة على الإصابة بالفيروس.
وبين أن الحملة يقوم عليها أطباء باطنة وفنيو مكافحة العدوى وصحة العاملين، مع وجود فرق مناوبة في الفترة المسائية لتطعيم العاملين في هذه الفترة من الممارسين الصحيين والمراجعين.
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