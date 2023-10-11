اعتماد خدمة حجز المواعيد عبر منصة «بلدي» بمكة

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وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني أن ذلك يأتي في ظل الحرص على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وحفظ حقوق العملاء، وتحسين تجربتهم، وتوفير المرونة والراحة لهم، وذلك من خلال توفير الوقت والجهد، وتقليل أوقات الانتظار، وزيادة رضى العميل، مع تنظيم الأعمال بشكل عام، وتحسين استخدام الموارد من خلال توجيه الموظفين وفقا لمواعيد العملاء، إضافة إلى الوصول إلى جودة تحليل البيانات لتلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل، وتسهيل إنجاز معاملاتهم، وتقديم الخدمات بشكل متميز.
وأضاف أن الأمانة قد أتاحت الاستفادة من هذه الخدمة بطريقة سهلة وميسرة، حيث يمكن للمراجعين حجز موعد عبر تطبيق بلدي أو مسح الكيو ار كود الخاص بالخدمة، واتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل في الخدمة، مشيرا على الصعيد نفسه إلى أن إطلاق هذه الخدمة يأتي ضمن خطة التحول الرقمي وأتمته إجراءات العمل التي تتبعها الأمانة، والتي ستسهم في رفع كفاءة العمل، وتسهيل طلب الخدمات على المستفيدين وتسريع الإجراءات.
مزايا الخدمة:
- حفظ حقوق العملاء.
- تحسين تجربتهم.
- توفير المرونة والراحة.
- توفير الوقت والجهد.
- تقليل أوقات الانتظار.
- زيادة رضا العميل.
- تحسين استخدام الموارد.
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