شكرا لقرائتكم خبر اعتماد خدمة حجز المواعيد عبر منصة «بلدي» بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمدت أمانة العاصمة المقدسة خدمة حجز موعد عبر منصة «بلدي»، التي تتيح للمراجعين طلب حجز موعد لزيارة مقر الأمانة وبلدياتها الفرعية، اعتبارا من الاثنين المقبل، وذلك في إطار سعي الأمانة إلى تعزيز التفاعل الرقمي والتحول الالكتروني في أعمالها.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني أن ذلك يأتي في ظل الحرص على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وحفظ حقوق العملاء، وتحسين تجربتهم، وتوفير المرونة والراحة لهم، وذلك من خلال توفير الوقت والجهد، وتقليل أوقات الانتظار، وزيادة رضى العميل، مع تنظيم الأعمال بشكل عام، وتحسين استخدام الموارد من خلال توجيه الموظفين وفقا لمواعيد العملاء، إضافة إلى الوصول إلى جودة تحليل البيانات لتلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل، وتسهيل إنجاز معاملاتهم، وتقديم الخدمات بشكل متميز.

وأضاف أن الأمانة قد أتاحت الاستفادة من هذه الخدمة بطريقة سهلة وميسرة، حيث يمكن للمراجعين حجز موعد عبر تطبيق بلدي أو مسح الكيو ار كود الخاص بالخدمة، واتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل في الخدمة، مشيرا على الصعيد نفسه إلى أن إطلاق هذه الخدمة يأتي ضمن خطة التحول الرقمي وأتمته إجراءات العمل التي تتبعها الأمانة، والتي ستسهم في رفع كفاءة العمل، وتسهيل طلب الخدمات على المستفيدين وتسريع الإجراءات.

مزايا الخدمة: