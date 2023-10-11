شكرا لقرائتكم خبر سعودية تفوز بمنصب مدير إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفع وزير الصحة فهد الجلاجل شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، على دعمهما غير المحدود للقطاع الصحي ومنسوبيه.

وقال بمناسبة تعيين مرشحة المملكة الدكتورة حنان بلخي، في منصب المدير الإقليمي لمكتب شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية: إن هذه الثقة من القيادة تعكس ما توليه من دعم واهتمام بأبناء وبنات الوطن، والذي أسهم في توليهم كثيرا من المناصب القيادية، وتمثيل المملكة في شتى المجالات على المستويين الإقليمي والعالمي، وفي أهم المنظمات الدولية».

وأضاف، إن فوز مرشحة المملكة في انتخابات المدير الإقليمي لمكتب شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، هو حدث تاريخي مهم، إذ تمثل مرشحة المملكة أول امرأة في تاريخ مكتب المنظمة لإقليم الشرق المتوسط يتم انتخابها لهذا المنصب، وهو يؤكد ما تحظى به المرأة السعودية من دعم وتمكين في كل المجالات من القيادة الرشيدة - أيدها الله - على مدى تاريخ المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن ما تشهده المملكة اليوم من تولي كفاءاتها المميزة مناصب قيادية رفيعة المستوى على الجانبين المحلي والدولي، وحصولهم على كسب ثقة الناخبين في كثير من المنظمات الدولية، ما هو إلا دليل لما وصل إليه أبناء وبنات الوطن من تميز وكفاءة وريادة في شتى المجالات.