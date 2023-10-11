تكريم رجال أمن تصدوا لسرقة سيارة نقل أموال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرم نائب أمير منطقة الرياض محمد بن عبدالرحمن، بقصر الحكم، رجال الأمن الذين قاموا بالتصدي وإحباط محاولة سرقة سيارة نقل أموال في الرياض.

جاء ذلك خلال استقباله نائب مدير شرطة منطقة الرياض اللواء ناصر العتيبي، ومدير الدوريات الأمنية بمنطقة الرياض العقيد سلطان بن زريبان وعدد من رجال الأمن.

ونقل شكر أمير منطقة الرياض، لرجال الأمن على ما بذلوه من جهد يعكس إتقانهم لمهام عملهم وأداء واجبهم الوطني على أكمل وجه، منوها سموه، بشجاعتهم وتعاملهم مع حادثة السطو بحرفية عالية، واسترداد الأموال والتعامل مع الجناة بما يقتضيه الموقف.

وأكد أن هذا ديدن رجل الأمن السعودي واحترافيته وشجاعته، وأنه لا مجال لعابث ولا ساع للإخلال بالأمن، وأن هذه الدولة تنعم بأمن وأمان .

يذكر أن الدوريات الأمنية بمنطقة الرياض باشرت أخيرا بلاغا عن تعرض مركبة نقل أموال لإحدى شركات خدمات النقل لسطو من مواطنين مسلحين وسرقة مبلغ مليون ريال منها وتم على الفور متابعة الحالة ورصد مركبة الجناة وإعطابها، حيث ترجلا منها واستوليا على مركبة خاصة بعد إطلاق النار على سائقها وإصابته، مما اقتضى التعامل معهما بما يتطلبه الموقف وتبادل إطلاق النار معهما، ما نتج عنه مقتل أحدهما وإصابة الآخر والقبض عليه.

الحادث والدور البطولي: