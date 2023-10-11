شكرا لقرائتكم خبر الشورى يدعو لربط حساب القاصرين بنظام الإشراف على التصرفات المالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي، الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم إلى التنسيق مع البنك المركزي السعودي للحصول على ربط حساب القاصرين بنظام الهيئة الخاص بالإشراف على التصرفات المالية.

وأصدر المجلس قرارا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1443 / 1444هـ واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.

وطالب المجلس بدعم الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بتزويدها بصكوك الوصايا وبيانات الأوصياء.

وفي قرار آخر دعا المجلس مؤسسة حديقة الملك سلمان إلى الالتزام بالهوية والمحافظة على التراث الطبيعي من خلال التركيز على النباتات المحلية في تشجير الحديقة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لمؤسسة حديقة الملك سلمان للعام المالي 1443 / 1444هـ.

وأكد المجلس في قراره بأن على المؤسسة استخدام التقنيات الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في المنشآت وفي أعمال التشغيل والصيانة.

إلى ذلك ناقش الشورى التقرير السنوي لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة للعام المالي 1443 / 1444هـ ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة.

مقترحات ومداخلات الأعضاء: