خدمات الكترونية لتصفية التركات عبر منصة «ناجز»

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وأوضحت الوزارة أن الخدمات تمكن المستفيد من تقديم طلب تنفيذ بقسمة تركة عبر منصة ناجز والتحقق من بيانات الورثة بالتكامل الرقمي مع الأنظمة الداخلية والخارجية لكلا الجهتين «العدل والسوق المالية»، مشيرة إلى أن جميع إجراءات قسمة التركة بين الورثة مرقمنة دون الحاجة لاستخدام الورق، وذلك بالتكامل مع البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية ومركز الإسناد والتصفية، مما يسهل تجربة المستفيدين ويغنيهم عن زيارة محاكم التنفيذ.
وبينت الوزارة أن الخدمة الجديدة لقسمة التركة تقوم بجلب بيانات الورثة آليا وتحديد نصيب الوريث من الحسابات البنكية وإصدار قرار قسمة الأموال من الدائرة القضائية وإتمام عملية قسمة المبالغ وصرفها بشكل آلي، وإصدار قرار تصفية الأسهم وإتمام عملية التصفية وصرف الأموال، وكذلك إصدار قرار نقل أسهم المورث إلى محافظ الورثة وإتمام عملية النقل بشكل الكتروني بالكامل، فضلا عن تصفية أو نقل الموجودات الاستثمارية بمختلف أنواعها (محافظ استثمارية، صناديق استثمارية، شهادات ومشتقات استثمارية) إلى الورثة بشكل الكتروني بالكامل.
الخدمة الجديدة
- جلب بيانات الورثة آليا.
- تحديد نصيب الوريث من الحسابات البنكية.
- إصدار قرار قسمة الأموال من الدائرة القضائية.
- إتمام عملية قسمة المبالغ وصرفها بشكل آلي.
- إصدار قرار تصفية الأسهم.
- إتمام عملية التصفية وصرف الأموال.
- إصدار قرار نقل أسهم المورث إلى محافظ الورثة.
- إتمام عملية النقل بشكل الكتروني بالكامل.
- تصفية أو نقل الموجودات الاستثمارية.
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