شكرا لقرائتكم خبر إنشاء منظومة تنبيهات مسبقة للأمطار عبر الهواتف الذكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبر 6 مراحل، دشنت أمانة الطائف منظومة التنبيهات المسبقة للأمطار ورصد حالة النقاط الحرجة على الهواتف الذكية، كونها فكرة مبتكرة وغير مسبوقة أو مأخوذة من تجارب أخرى، حيث شرعت فيه إثر التوجيه للمختصين باتخاذ تدابير احترازية مبكرة لاحتواء الأمطار والسيول من خلال إيجاد منظومة تقنية لمتابعة ورصد حالة النقاط الحرجة، وتم توفير عدد من الحلول التقنية التي من شأنها وضع جميع فرق العمل الميدانية على أهبة الاستعداد لمباشرة النقاط الحرجة المرصودة على الفور.

وتتكون المنظومة من 6 مراحل، وتشمل المرحلة الأولى تحليل الأفكار والمقترحات التقنية المطروحة كافة، وجمع البيانات وإنشاء خدمة الكترونية لها، وتم خلال المرحلة الثانية توفير قاعدة بيانات معلوماتية جغرافية موحدة لجميع الخدمات المرتبطة بالمنظومة، وجرى في المرحلة الثالثة إنشاء خدمة الكترونية لتسجيل التنبيهات الواردة من المصادر الرسمية «هيئة الأرصاد، الدفاع المدني، ماطر» وربط الخدمة بشكل متكامل مع خدمة الرسائل النصية SMS والبريد الالكتروني لتتمكن الفرق العاملة من استقبال رسائل التوجيه الواردة من الخدمة «إضافة إنذار، النقاط الحرجة، نوع الإنذار، جهة الإنذار، تنبيه، تنبيه متقدم، تحذير، وفي المرحلة الرابعة تم إنشاء خدمة وسيطة API لعمل الترابط بين مختلف التقنيات إجرائيا بشكل سلس ومتتابع دون أي فجوة بين الخدمات المتعددة.

وشملت المرحلة الخامسة إنشاء تطبيق الكتروني يعمل على الهواتف الذكية بتصميم سهل لتلبية متطلبات المستخدمين وربطه آليا مع الخدمة الوسيطة API للوصول إلى قاعدة البيانات الجغرافية وخدمة الويب المعنية بإدراج التنبيهات وبثها، وتضمنت المرحلة السادسة تكوين وتطوير الإجراءات الرئيسة للمنظومة التي تعمل من خلال التطبيق، حيث يتضمن التطبيق عدة إجراءات تبدأ بمتابعة حالة النقاط الحرجة، وتنفيذ أعمال الصيانة المرتبطة بالحالة المطرية للحدائق والعبارات، وفي المرحلة الأخيرة يتم تغذية التطبيق بالبيانات المتنوعة وإجراء الاختبار والتحقق من سير الإجراءات تمهيدا للتشغيل الفعلي من خلال إدراج التطبيق ضمن منصات الهواتف الذكية.

مراحل المنظومة: