شكرا لقرائتكم خبر حملة للتوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف خلق مجتمع صحي وواع، أطلق مركز عبداللطيف للكشف المبكر التابع للجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان، حملة توعوية عن سرطان الثدي تحت شعار «واجهي خوفك»، والتي يقيمها المركز سنويا، إذ تتزامن الحملة مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي الذي يقام في أكتوبر من كل عام.

وأشار المركز إلى أن حملة «واجهي خوفك» تتضمن توعية النساء حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، والتعرف على المسببات الأساسية، وكيفية إجراء الفحص الذاتي، وتصحيح المفاهيم الخاطئة المنتشرة عن المرض، إذ يُعد أكثر أنواع السرطان شيوعًا لدى النساء بالمملكة.

وأضاف، بأن الحملة تتضمن المشاركة مع القطاعات الحكومية والخاصة لتثقيف المنسوبات من خلال المحاضرات، والأركان التي تشمل التعريف بالخدمات المجانية التي يقدمها المركز. إضافة إلى نشر محتوى توعوي تثقيفي يدعم أهداف الحملة وبرامجها، ليضمن بذلك تحقيق المستهدفات المرجوة.

تأتي الحملة في إطار الإسهام في جهود التنمية وخلق قيم المشاركة في المجتمع، وذلك تنفيذا لاستراتيجية الجمعية التي تستهدف دعم وتكثيف جهود التوعية والتثقيف، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة، بما يعكس الاهتمام الواضح بصحة وسلامة المرأة، وامتدادا لحملات توعوية وتثقيفية بغرض تحقيق رؤيته، لخلق مجتمع واع وصحي.